Reality Labs, la filiale métavers de Facebook/Meta, aurait perdu 23 milliards de dollars en 2 ans

Le rapport de résultats financiers de Meta, portant sur le troisième trimestre 2023, enregistre une perte de 3,74 milliards de dollars pour la seule division Reality Labs, chargée de développer le métavers et de produire du matériel de réalité augmentée et réalité virtuelle, relève Korii.

Meta, qui évoque pudiquement des « coûts de restructuration liés aux charges de consolidation des installations et aux indemnités de licenciement et autres coûts de personnel », prévoit en outre que « les pertes d'exploitation de Reality Labs augmenteront d'une année sur l'autre en 2023 ». Et ce, « en raison de nos efforts continus de développement de produits de réalité augmentée/virtuelle et de nos investissements pour développer davantage notre écosystème ».

En juillet dernier, CNBC relevait déjà que le rappport de deuxième trimestre enregistrait une perte de 3,7 milliards de dollars, celui du premier trimestre une perte de 3,99 milliards de dollars, et que Reality Labs avait perdu « un total de 13,7 milliards de dollars tout en rapportant 2,16 milliards de dollars de revenus, en partie grâce aux ventes de casques VR de la marque Quest » en 2022, ce qui porterait le total des pertes à près de 23 milliards en deux ans seulement.

Si son nouveau casque est vendu 500 dollars, soit trois fois moins cher que le Meta Quest Pro, tout en offrant des performances pour certaines supérieures, ce Meta Quest 3 a été qualifié d' « excellent portail vers un métavers vide » par Wired, ironise Korii.