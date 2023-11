Apple alerte l’opposition indienne contre des tentatives de piratage

En Inde, plus d’une demi-douzaine de journalistes et de leaders de l’opposition déclarent avoir été alertés par Apple que des attaques « financées par un État » visaient leurs iPhone. Sur sa page utilisateur, Apple décrit ces attaques comme « très bien financées et sophistiquées ». Elles « évoluent au fil du temps » et ciblent « un très petit nombre d'individus spécifiques et leurs appareils ».

Parmi les personnes visées, TechCrunch liste notamment Shashi Tharoor, du Congrès national indien (parti d’opposition), Akhilesh Yadav, le président du parti Samajwadi ou Raghav Chadha, du parti Aam Aadmi, né d’un grand mouvement anti-corruption il y a une dizaine d’années.

Selon la BBC, ce dernier a corrélé l’attaque aux élections générales qui se tiendront au printemps 2024. Les journalistes Siddharth Varadarajan et Sriram Karri se sont aussi déclarés concernés.

Le gouvernement indien est accusé depuis plusieurs années de déployer le logiciel espion Pegasus. Des ministres fédéraux ont nié les accusations, les qualifiant de « politique destructive ».