Meta annonce une offre payante pour Facebook et Instagram en Europe

L'entreprise de Mark Zuckerberg a publié lundi un billet de blog expliquant la création d'une offre payante pour ses réseaux sociaux Instagram et Facebook dans les pays où s'applique le RGPD. L'utilisateur devra payer 9,99 euros par mois sur le web ou 12,99 euros par mois via les applications (ce qui prend en compte la marge prise par Google et Apple sur leurs boutiques) s'il veut utiliser ces réseaux sociaux sans publicité.

Cette alternative proposée aux utilisateurs européens va permettre à Meta, selon elle, de se mettre en conformité avec le RGPD qui l'oblige à demander leur consentement avant de leur présenter de la publicité comportementale. En début d’année, l'entreprise a été condamnée à 390 millions d'euros d'amende pour ne pas l'avoir fait depuis la mise en place du règlement européen.

En août dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle allait finalement demander le consentement de l'utilisateur avant de mettre en place son système de publicité comportementale. Mais la seule alternative sera donc cette offre payante.

En début de mois, alors que le Wall Street Journal évoquait cette possibilité, Max Schrems, de l'ONG noyb à l'origine de la plainte contre Meta, estimait que « les droits fondamentaux ne peuvent pas être vendus », et ajoutait : « allons-nous ensuite payer pour le droit de vote ou pour le droit à la liberté d'expression ? Cela signifierait que seuls les riches peuvent bénéficier de ces droits, à une époque où de nombreuses personnes luttent pour les obtenir, et joindre les deux bouts. Introduire cette idée dans le domaine de votre droit à la protection des données est un changement majeur. Nous lutterons contre cela devant les tribunaux ».

Meta explique, elle, dans son billet que « dans son arrêt, la CJUE [Cour de justice de l'Union européenne, ndlr] a expressément reconnu qu'un modèle d'abonnement, comme celui que nous annonçons, est une forme valide de consentement ».