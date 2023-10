79 % des développeurs envisagent de nouvelles opportunités ou en recherchent activement

Une enquête de Stack Overflow, basée sur les réponses de plus de 1 000 développeurs de 107 pays, indique que 79 % d'entre eux « envisagent de nouvelles opportunités, s'ils ne les recherchent pas activement ». Cette bougeotte serait en partie due à la série de licenciements dans les entreprises de la tech.

Celle-ci est le secteur dans lequel la plupart des développeurs travaillent actuellement (46 %), suivi de la fabrication/chaîne d'approvisionnement (14 %) et des services financiers (13 %). Les développeurs déclarent plus souvent travailler dans une petite ou moyenne entreprise de moins de 500 personnes (56 %) que dans une grande entreprise de 500 à 10 000 personnes ou plus (38 %).

Les développeurs en fin de carrière reconnaissent que la curiosité à l'égard d'autres entreprises est la deuxième raison la plus importante de chercher un nouvel emploi cette année, derrière « un meilleur salaire », que tous les groupes d'âge classent comme leur première raison.