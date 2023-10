IA générative : Google met 2 milliards de dollars dans Anthropic

Après les 4 milliards d'Amazon annoncés le mois dernier, c'est maintenant Google qui annonce investir 2 milliards de dollars dans Anthropic, explique Bloomberg.

La startup fondée par des anciens d'OpenAI, et qui veut concurrencer celle-ci en proposant notamment le modèle de langage Claude 2, a le vent en poupe. L’entreprise y avait déjà investi plusieurs centaines de millions fin 2022. Google et Amazon y voient une sérieuse possibilité de concurrencer l'alliance entre le créateur de ChatGPT et Microsoft.

Selon Bloomberg, Anthropic et Google ont signé un autre accord scellant une utilisation des outils de cloud computing de la multinationale par la startup sur plusieurs années.