L'Union européenne et le Japon ont conclu un accord sur les flux de données

En marge de la réunion des ministres du Commerce du G7 à Osaka, l'Europe et le Japon ont signé un accord facilitant le commerce des services numériques, a annoncé samedi la Commission européenne.

« Il mettra fin à la nécessité de localiser les données, ce qui rendra les entreprises plus efficaces, tout en garantissant la plus haute protection des données de nos citoyens », a déclaré Valdis Dombrovskis, chef de la direction commerciale de l'UE selon Reuters.

Le communiqué de presse de la Commission européenne qualifie les exigences de localisation des données, jusque-là plus importantes en Europe qu'au Japon, de « coûteuses » et de « charge inutile pour les entreprises européennes et japonaises ». Il évoque même un « impact négatif sur la compétitivité ». Selon ce même texte, cette exigence de localisation dans le pays utilisateurs « pourrait également compromettre la sécurité de ces données ».

Selon Reuters, « l'accord cherche à trouver un équilibre entre l'approche plus libre du Japon et l'accent mis par l'UE sur la protection des personnes et de la vie privée ».