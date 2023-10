iOS 17.1 disponible, plusieurs correctifs à la clé, dont celui des iPhone 12

Apple distribue depuis mercredi soir les versions 17.1 d’iOS et iPadOS. Elles contiennent divers correctifs et nouveautés, dont la modification des iPhone 12 leur permettant de rentrer dans le rang des émissions pour les DAS membre. Modification adoubée par l’ANFR, qui a levé très officiellement son interdiction de vente.

Comme toujours avec les versions .1, il s’agit surtout de corriger des problèmes de jeunesse et d’ajouter de petites fonctions pratiques, comme la Dynamic Island capable d’avertir quand on a oublié d’éteindre la lampe torche, la possibilité de choisir un album pour les photos aléatoires de l’écran verrouillé, ou encore la continuité d’AirDrop quand les téléphones sont éloignés, en passant par la connexion cellulaire.

On note aussi le support des clés de domicile pour les serrures compatibles avec Matter, une détection plus fiable des accidents sur les iPhone 14 et 15 ou encore l’apparition, dans Musique, d’une section Favoris pour y ranger des titres, albums et listes de lecture. L’application propose également une fonction bien pratique, que l’on trouve depuis longtemps dans d’autres services : des suggestions de titres en bas de chaque liste de lecture pour prolonger l’ambiance.

Toutes les plateformes d’Apple reçoivent une mise à jour .1, mais les évolutions ne sont pas forcément nombreuses, comme dans Sonoma, macOS 14.1 n’apportant que des corrections.

C’est un peu plus intéressant dans watchOS 10.1, qui supporte maintenant le partage de fiches contact via NameDrop, ainsi que le geste Toucher deux fois. Ce dernier n’est possible qu’avec les dernières montres – Series 9 et Ultra 2 – et permet de valider une action quand on fait toucher rapidement le pouce et l’index deux fois, comme nos confrères de WatchGeneration l'ont montré.