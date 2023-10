NoTwitterDay : la grève des tweets des spécialistes de la lutte contre la désinformation

Pour célébrer le premier anniversaire du rachat de Twitter par Elon Musk, un collectif lancé par Tristan Mendès France, Julien Pain et Rudy Reichstadt, spécialistes de la lutte contre la désinformation, appelle, dans une tribune libre publiée par Le Monde, à ne pas tweeter pendant vingt-quatre heures ce 27 octobre, afin de dénoncer les dérives du réseau social depuis renommé X.

Ils déplorent le licenciement des modérateurs, la « prime de visibilité aux contenus toxiques » donné par l'algorithme, la réduction de visibilité des contenus journalistiques, et l'augmentation concomitante des contenus complotistes et haineux :

« Le #notwitterday n’est pas seulement une protestation contre les agissements d’Elon Musk. Il rappelle l’importance de notre voix en tant qu’utilisateurs. Si nous sommes nombreux à nous unir, à nous abstenir d’utiliser la plate-forme ce jour-là et à échanger pendant une journée entière sur d’autres plates-formes, nous enverrons un message fort à Elon Musk : la communauté des utilisateurs de ce réseau social tient à la qualité et à l’intégrité de ses échanges. »

« Demain on ne tweetera pas. Parce que Twitter c’est nous. Et on dit non, ensemble, à la désinformation et à la haine en ligne », explique le journaliste et fact-checkeur Julien Pain.

Depuis, leur appel a également été signé par des personnalités telles que l'humoriste et chroniqueuse Sophia Aram, le chercheur au CNRS David Chavalarias, le scientifique Etienne Klein, les journalistes Samuel Etienne, Aude Favre, Salomé Saqué, Clara Schmelck et Thomas Huchon, notamment.

Sans surprise, des conspirationnistes et antivax ont propulsé, en guise de contre-manifestation, le hashtag #RudyKissMyAss en « trending topics », (cyber-)harcelant nommément le directeur de Conspiracy Watch avec plus de 73 000 tweets, contre un peu moins de 21 000 pour #NoTwitterDay d'après l'algorithme de X ce vendredi matin.

Une sous-exposition qui s'explique en bonne partie parce que plusieurs des principaux trolls relayant le hashtag de cyberharcèlement ont vu leurs messages surexposés par l'algorithme du réseau social, du fait de l'abonnement Twitter Blue. Au contraire, les promoteurs et soutiens de la grève refusent de payer pour fausser l'accès à l'information et sont sous-exposés, bien que plus nombreux et auparavant certifiés, et disposant donc souvent de bien plus d’abonnés.

Une autre explication tient au fait qu’en réponse aux tweets relayant l’appel à manifester #NoTwitterDay, de nombreux haters y répondent, en commentaires, par le hashtag #RudyKissMyAss, contribuant au cyberharcèlement de masse.