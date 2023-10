SpaceX va lancer quatre satellites de Galileo en 2024

Au vu des retards et problèmes accumulés sur les deux lanceurs européens Ariane 6 et Vega-C, l'ESA a finalement choisi de confier à SpaceX les lancements des quatre prochains satellites du système Galileo prévus en 2024, selon le Wall Street Journal.

Ils décolleront à bord de deux Falcon 9 au cours de l'année prochaine. Avec l'impossibilité de s'appuyer sur les fusées Soyouz depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'agence spatiale européenne n'avait, de fait, pas d'autre choix, sauf à attendre patiemment un créneau sur l'agenda de la retardataire Ariane 6.

Formellement, il reste encore à attendre l'avis des États membres de l'Union et de la Commission européennes, car les satellites de Galileo traitent des données sensibles et sont donc soumis à des contraintes de sécurité plus importantes que le satellite européen Euclid déjà envoyé par SpaceX. Selon un porte-parole de la Commission interrogé par le Wall Street Journal, la Commission compte « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que Galileo puisse continuer à fournir des services de haute qualité dans les mois et années à venir ».