Les revenus publicitaires de X dégringolent

Racheté il y a un an tout juste par Elon Musk, X (anciennement Twitter) a vu ses revenus publicitaires dégringoler.

Une étude du coût des publicités diffusées sur les réseaux sociaux, réalisée par l’agence Gupta Media, montre en effet que le coût pour mille impressions (CPM) des publicités diffusées sur X est passé de 5,77 dollars en septembre 2022 à 0,65 dollars en août 2023. Or, quand le CPM chute comme l’a fait celui de Facebook pendant les confinements liés au Covid, les revenus publicitaires de l'entreprise ont tendance à baisser.

À l’inverse, s’il augmente comme c’est souvent le cas lors du Black Friday ou du Cyber Monday, les revenus ont tendance à augmenter.

Des quatre plateformes étudiées (Facebook et Instagram chez Meta, TikTok, YouTube et X/Twitter), c’est celle d’Elon Musk qui a connu la chute la plus forte.