Firefox 119 améliore sa gestion des onglets et l’édition des PDF

Mozilla introduit à nouveau des nouveautés significatives dans son navigateur, déjà marqué récemment par l’arrivée du traducteur local et d’Encrypted Client Hello.

Le plus gros apport est l’amélioration de Firefox View. Présente dans un bouton à gauche des onglets, elle affiche une vue de synthèse de l’ensemble des onglets, qu’ils soient présents dans la fenêtre active ou dans une autre, y compris tout ce qui se trouve sur les autres appareils (si la synchronisation est active).

La vue se révèle d’autant plus pratique que les onglets récemment fermés sont aussi référencés et que l’on peut trier l’ensemble par date ou par site. Firefox View devient très vite évident à l’usage, au point que l’on espère voir débarquer un équivalent aussi limpide chez les concurrents.

L’édition des PDF gagne plusieurs fonctions. On peut maintenant ajouter des images et du texte alt (description) dans les documents, en plus du texte classique et des dessins jusqu’à présent.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve une meilleure importation des données depuis Chrome (certaines extensions sont directement reprises), une extension de la protection pour la vie privée (support du partitionnement des url des blobs, limite aux polices du système en mode strict…), ainsi qu’une disponibilité générale Encrypted Client Hello (ECH), arrivé discrètement avec Firefox 118.