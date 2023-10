La DGSE lance la cinquième édition de son Tournoi de renseignement et d’analyse inter-écoles

La DGSE a de nouveau ouvert les inscriptions de la cinquième édition de TRACS, sa compétition de data science, de sécurité et de cryptanalyse inter-écoles, co-organisée par ViaRézo, l’association du réseau informatique de CentraleSupélec.

Officiellement intitulé « Tournoi de renseignement et d’analyse de CentraleSupélec » (TRACS), le challenge est ouvert aux étudiants de toute la France ayant un intérêt pour l'informatique, ainsi qu'aux professionnels désireux de mettre leurs compétences à l'épreuve. Il se déroulera samedi 2 décembre sur le campus de Paris-Saclay, en région parisienne, de 9h et 23h.

Les compétiteurs, regroupés par équipes de trois à cinq participants, dont au moins un de nationalité française, « se glisseront dans la peau d’agents de la DGSE devant organiser l'exfiltration d'un individu retenu contre son gré par une organisation malveillante ».

Les épreuves, « préparées par la DGSE », comportent des challenges en data sciences, cryptanalyse et cybersécurité, analyse du signal, chimie et OSINT, co-élaborés cette année par l'association HEXA. L'objectif de celle-ci est de promouvoir l'OSINT et plus largement les métiers du renseignement, au travers d'événements tels que l'HEXA OSINT CTF.

Le service de renseignement extérieur précise qu'il est possible de s'inscrire « en solo pour compléter une équipe déjà constituée », et que « les participants pourront également échanger tout au long de la journée avec les équipes de la DGSE dans un espace convivial dédié ».

TRACS conseille de privilégier les transports en commun ou le covoiturage, précise que « les participantes et participants pourront monter un dossier de remboursement qui permettra de réduire tout ou partie des frais de transport », et conseille d'apporter des gobelets réutilisables « afin de limiter la consommation de plastique ».

Il note cela dit qu' « en raison du grand nombre de demandes d'inscription chaque année, nous ne pouvons malheureusement pas sélectionner tout le monde », et qu'il favorisa « autant que possible les participantes et participants en fin de scolarité, ayant réussi l'épreuve et venant d'écoles aussi diverses que variées ».