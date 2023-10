Chez Apple, des hausses de prix significatives sur plusieurs services

Plusieurs services liés aux loisirs voient leur prix augmenter chez Apple, pour la deuxième fois en un an pour certains.

Apple TV+ passe ainsi de 6,99 à 9,99 euros par mois. Il y a un peu moins d’un an, le service était déjà passé de 4,99 à 6,99 euros, équivalent donc à un doublement du prix en 12 mois.

Pour Apple Arcade, il s’agit de la première augmentation du prix, qui passe de 4,99 à 6,99 euros par mois. Pour rappel, cet abonnement permet d’accéder à de nombreux jeux, principalement sur iOS.

Mathématiquement, le troisième abonnement à voir son tarif augmenter est Apple One, qui réunit sous le même parapluie Arcade, Music, TV+ et iCloud. Les trois formules proposées prennent toutes 3 euros : Individuel (50 Go) passe à 19,95 euros, Famille (200 Go, cinq personnes) à 25,95 euros et Premium (2 To et Fitness+) à 34,95 euros.

Ces augmentations concernent de nombreux pays, y compris dans le reste de l’Europe et en Suisse, ainsi qu’aux États-Unis.

« Les prix des abonnements à Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple One augmentent aux États-Unis et dans certains marchés internationaux à partir d'aujourd'hui. Les abonnés actuels verront ces augmentations de prix 30 jours plus tard, à la date de leur prochain renouvellement. Nous nous efforçons d'offrir les meilleures expériences possibles à nos clients en ajoutant constamment à nos services des divertissements et des contenus de haute qualité, ainsi que des fonctionnalités innovantes », a indiqué Apple.

La société est donc la dernière en date à réviser ses tarifs à la hausse dans le domaine du streaming vidéo. L’une des dernières à ne pas y avoir touché récemment est Amazon, dont l’offre Prime débute toujours à 7 euros par mois.