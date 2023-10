NVIDIA et AMD travailleraient sur des CPU Arm prévus pour le monde PC en 2025

Selon Reuters, NVIDIA développerait une nouvelle gamme de puces dédiée au monde PC, dans l’objectif de proposer des processeurs basés sur l’architecture Arm en 2025. Ce travail se ferait en liaison avec Microsoft, qui aurait alors les puces performantes tant désirées dans ce domaine.

Il ne s'agirait pas du premier pas dans le développement de CPU chez NVIDIA. Comme nous l'avons vu en mai dernier, les puces Grace Hopper intègrent à la fois des parties CPU et GPU.

Toujours selon nos confrères, AMD travaillerait lui aussi sur un tel projet, mais on n’en sait pas plus pour l’instant. NVIDIA, AMD, Arm et Microsoft ont tous refusé de s’exprimer sur le sujet.

On trouve déjà des puces Arm dans certains ordinateurs Windows, notamment chez Microsoft, comme la Surface X.

Les puces Qualcomm utilisées jusqu’à présent manquent cependant de puissance, et Windows lui-même pourrait profiter d'une passe supplémentaire d'optimisations. Le problème principal reste toutefois le manque d’applications compilées nativement pour cette architecture.

La rumeur éclaire à la fois les ambitions de Microsoft dans ce domaine et la prévalence de NVIDIA, largement renforcée par l’explosion des usages autour de l’IA. Ses puces A100 et H100 se retrouvent dans la plupart des annonces liées aux centres de données quand il s’agit d’entrainement des grands modèles de langage, comme on l’a encore vu chez OVHcloud récemment.

La date de 2025 n’est également pas anodine, comme le rappelle Reuters, puisque Qualcomm dispose d’un accord d’exclusivité pour la fourniture de puces Arm compatibles avec Windows. Dès l’année suivante, on pourrait donc avoir plusieurs offres de puces Arm, à la manière de ce que l’on connait dans le monde x86 depuis plusieurs décennies.

Même si la question matérielle apparaît comme réglée, les difficultés logicielles restent présentes. Microsoft tâche de montrer l’exemple, notamment avec son projet Volterra, mais la situation restera délicate si les éditeurs tiers ne suivent pas. Il faudra franchir ce fossé pour lutter plus efficacement contre Apple, dont la transition vers Arm (via ses puces maison) est une réussite.