Automattic rachète la messagerie unifiée Texts pour 50 millions de dollars

Automattic, la société de Matthew Mullenweg, qui gère WordPress.com et a racheté Tumblr en 2019, vient d'acquérir Texts, une application de messagerie universelle, pour 50 millions de dollars, rapporte The Verge.

Texts permet de gérer ses comptes iMessage, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, Twitter, Instagram, LinkedIn, Slack et Discord depuis une même interface, pour 12,50 dollars par mois.

Mullenweg explique qu'après avoir investi dans la publication et l'e-commerce, la messagerie constituerait le troisième grand pilier d'Automattic. « Je pense que la chose la plus centrée sur l’utilisateur n’est pas d’essayer de choisir une de ces normes et d’y imposer les gens, mais de les soutenir toutes et de laisser le marché et les utilisateurs décider », a-t-il ajouté.

Texts, tout comme son concurrent (gratuit) Beeper, mise beaucoup sur la sécurité des données de ses utilisateurs. Mais alors que le second stocke leurs données (chiffrées) sur ses serveurs, Texts se contente de les relayer, sans rien conserver, en chiffrement de bout en bout, ce qui plait à Mullenweg.

« Je pense que l’argument selon lequel il ne devrait pas y avoir d’interopérabilité est plus difficile à faire valoir, politiquement, notamment auprès des régulateurs ». Il pense aussi que le modèle de sécurité du cloud « pourrait donner aux applications de messagerie existantes une raison de fermer Beeper et d'autres tentatives d'interopérabilité », précise The Verge.

Mullenweg et Automattic, pour qui les messageries ont beaucoup d'avenir, « à mesure que les interactions en ligne s'éloignent des réseaux sociaux publics et se tournent vers les discussions de groupe », envisage également de proposer une version gratuite (mais limitée) de l'application, « dans le futur ».