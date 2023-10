Un Suisse refuse (pour l'instant) une solution lui permettant de récupérer ses 239 millions d'euros de bitcoins

Unciphered, une société spécialisée dans la récupération de portefeuilles de crypto-monnaie dont les détenteurs ont perdu ou oublié la clef, a passé huit mois à tenter de décrypter IronKey, le périphérique de stockage USB chiffré de Kingston Digital, raconte Wired.

Stefan Thomas, un entrepreneur suisse, dispose en effet d'une IronKey stockant 7 002 bitcoins, reçus en guise de paiement d'une vidéo de présentation du Bitcoin réalisée en 2011, quand la crypto-monnaie valait moins d'un dollar. Au cours du jour, ces bitcoins vaudraient quelque 239 millions de dollars.

Or, Stefan Thomas a effacé par erreur les deux sauvegardes de la clef, perdu le bout de papier où il avait consigné le mot de passe, et d'ores et déjà tenté 8 des 10 tentatives après lesquelles le contenu de l'IronKey sera effacé.

Unciphered, qui a identifié une faille permettant de craquer le code des IronKey, a proposé ses services à l'entrepreneur suisse, mais ce dernier a poliment décliné. Il avait en effet déjà passé un accord, l'an dernier, avec deux autres équipes de cryptanalystes, s'engageant à leur verser un pourcentage des bitcoins récupérés s'ils parvenaient à décrypter sa clef.

Et quand bien même aucune des deux n'a à ce jour montré de signes qu'ils pourraient y parvenir, le Suisse ne s'estime « plus libre de négocier », tout en précisant qu'« il est possible que l'équipe actuelle décide de sous-traiter à Unciphered si elle estime que c'est la meilleure option. Nous devrons attendre et voir ».