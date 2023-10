Kubb mini N100 : Bleu Jour lance son mini-PC de moins 0,5 litre sur Indiegogo

Comme son nom l’indique, ce mini-PC est animé par un processeur Intel N100 (4C/4T) avec 8 à 16 Go de mémoire et 256 Go à 1 To de stockage (SSD PCIe/NVMe au format M.2 2242). WI-Fi 6, Bluetooth 5 et port réseau RJ45 sont de la partie. La machine est passive.

Les dimensions de la machine sont de 82 x 82 x 72 mm. La connectique comprend quatre ports USB 3.2, deux sorties vidéo HDMI 2.0, un lecteur de carte Micro SD et une prise jack de 3,5 mm. L’alimentation externe affiche 12 volts et 2,5 ampères.

Plusieurs couleurs sont disponibles. Le Kubb mini N100 est lancé sur Indiegogo, avec des tarifs débutant à 235 euros pour la version 8/256 Go, sans système d’exploitation. Les livraisons sont prévues pour décembre.

Il reste encore 35 jours à la campagne de financement, qui espère atteindre 50 000 euros. Elle est pour le moment à 9 784 euros, mais c’est un objectif « flexible ». Cela signifie que Bleu Jour « recevra tous les fonds amassés même si elle n’atteint pas son objectif de financement ». La société fait en quelque sorte des préventes sur la campagne de financement participative.