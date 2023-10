Brave installait sans consentement deux services VPN sous Windows, un correctif en approche

GHacks rapportait la semaine dernière que le navigateur Brave, axé sur le respect de la vie privée, installait deux services liés à son VPN sur les PC équipés de Windows, sans le consentement de l’utilisateur.

Comme Mozilla et d’autres, Brave commercialise des services venant compléter son navigateur. Parmi eux, le VPN est l’un des principaux. En temps normal, les deux services liés – Brave VPN Service et Brave VPN Wireguard Service – ne sont pas installés, à moins que la personne décide d’elle-même de souscrire à l’offre.

Dans une communication à nos confrères et sur GitHub, Brave a confirmé que le problème serait corrigé et que la mise à jour était en cours de développement. Après son déploiement, les services installés sans abonnement seront automatiquement supprimés, tandis que l’installation du navigateur ne les mettra plus en place.

Aucune communication n’avait lieu entre Brave et les serveurs concernés sans abonnement actif. Il s’agit cependant de deux services installés sans consentement. L’éditeur n’a pas évoqué de bug.