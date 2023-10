Chez VMware, Workstation Pro 17.5, Player 17.5 et Fusion 13.5 sont disponibles

Plusieurs mises à jour significatives chez VMware et ses produits dédiés à la virtualisation sur les postes clients.

Workstation Pro et Player 17.5, en plus de corriger un certain nombre de problèmes, viennent apporter plusieurs nouveautés. D’abord, le schéma de chiffrement pour les machines virtuelles passe de CBC à XTS, VMware assurant que le niveau de sécurité augmente tandis que la charge pour le processeur baisse.

Ces versions introduisent également VMRUN, outil permettant de lancer des opérations via la ligne de commande pour les machines virtuelles, comme le démarrage et l’extinction, la création d’instantanés (snapshots), la gestion des adaptateurs réseau, le lancement d’une application spécifique ou encore la gestion des fichiers et des processus.

Ajoutons la version 21 du matériel virtualisé (qui apporte notamment le support de 256 périphériques NVMe en configuration 4 x 64), la possibilité d’importer des machines virtuelles ayant un périphérique vTPM activé, ou encore la gestion des états d’alimentation et autres opérations via l’API VMREST.

Sur Mac, Fusion 13.5 simplifie l’installation de Windows 11 en récupérant de lui-même la bonne version sur les serveurs de Microsoft. Le processus prend aussi en charge l’installation des pilotes, y compris graphique. On peut fournir son compte Microsoft pour que l’assistant récupère ensuite les données et réglages d’une autre machine.

Parmi les autres améliorations, on note la prise en charge de DirectX 3D 11, des transferts plus rapides via les glisser-déposer entre le Mac et la machine virtuelle Windows, une option pour que le copier-coller soit commun aux deux systèmes (hôte et invité), ainsi qu’un redimensionnement des fenêtres mieux géré sous Windows.

Rappelons qu’aucun de ces produits n’est gratuit. Workstation Player est disponible pour environ 150 euros, Workstation Pro pour 200 euros et Fusion également 200 euros. Une version Player gratuite de Fusion existe, avec des fonctions plus limitées.