Édile, nouvel outil d’édition pour le Journal officiel

En novembre, les agents de l'État chargés de publier les textes officiels comme les lois, les décrets et les ordonnances auront un nouvel outil d'édition, Edile, explique Acteurs Publics.

Ce logiciel doit leur permettre de rédiger les modifications de textes de façon beaucoup plus intuitive et d'uniformiser les pratiques rédactionnelles en appliquant plus rigoureusement les conventions d'édition dictées par la légistique et d'obtenir directement une version consolidée (prenant en compte l'ancienne version et la modification) du texte en question.

Issu du programme « Nouveaux outils de la production normative » (NOPN) du secrétariat général du gouvernement, Edile est accompagné d'un autre projet, Theia, qui a pour but de consolider automatiquement les textes qui ne le sont pas encore.

Acteurs Publics explique qu'Edile sera d'abord testé par les ministères de la Justice, des Affaires sociales et des Finances avant d'être généralisé en 2024.