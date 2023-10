Dashlane restreint fortement sa formule gratuite

Dans les pas de 1Password, le gestionnaire de mots de passe Dashlane vient d’annoncer une forte restriction de son offre gratuite.

L’année dernière, l’éditeur avait annoncé que la formule gratuite, sans pour autant offrir la synchronisation avec la version mobile, permettait tout de même de stocker autant de mots de passe que l’on voulait.

Le 7 novembre, tout changera radicalement : on ne pourra plus enregistrer que 25 mots de passe, là où il était possible d’en stocker 50 avant le changement de l’année dernière.

Pour les personnes ayant davantage d’identifiants stockés dans le service, ils resteront en place, mais il ne sera pas possible d’en ajouter d’autres. Elles peuvent également bénéficier de 55 % de réduction sur l’abonnement Premium la première année (avec le code PREMIUM55) ou sur la formule Friends & Family (avec le code FRIEND55). Après quoi, il faudra payer le plein tarif, soit respectivement 52,99 et 79,99 euros par an.

À noter que pour celles et ceux qui garderaient la version gratuite, il ne sera plus possible de bénéficier de l’assistance par email ou chat en ligne dès le 7 décembre. Seule l’aide en ligne traditionnelle sera possible.

Autant dire que la version gratuite ne servira plus qu’à se familiariser avec les grandes lignes du service.