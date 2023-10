L’art vidéoludique à l’honneur au Centre Pompidou-Metz

Worldbuilding, c’est le nom de l’exposition qui a pris ses quartiers au Centre Pompidou-Metz depuis l’été.

Construite à partir d’une scénographie ouverte, elle permet au visiteur de déambuler dans le sens qui lui chante, notent les Inrockuptibles. Elle propose aussi bien un panorama des œuvres de plusieurs artistes francophones, comme Mimosa Echard, Sara Sadik ou Caroline Poggi & Jonathan Vinel, qu’une plongée multi-usage dans le médium jeu-vidéo : créé pour l’occasion, détourné, manipulé dans la variété des œuvres présentées.

Une seule chose est sûre : pour profiter de l’expérience, il faut jouer.

(En entier, le nom de l’exposition est Worldbuilding - Jeux vidéo et art à l’ère digitale, mais on n’a pas osé l’écrire plus tôt.)