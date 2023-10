Microsoft présente Radius, une plateforme open source pour les applications cloud

Radius est un projet de Microsoft Azure Incubations conçu pour aider les développeurs à créer, déployer et gérer les applications basées sur le cloud. Cette plateforme est conçue, selon les mots de l’éditeur, pour s’insérer dans les tâches et flux CI/CD existants.

« Radius aide les développeurs à mieux comprendre tous les composants qui constituent leurs applications et prend en charge les configurations de la plateforme, telles que les autorisations, les chaînes de connexion et bien plus encore, afin de simplifier leurs tâches. Ainsi, les opérateurs peuvent s'assurer que toutes les applications sont déployées conformément aux politiques de l'organisation, puis utiliser Radius pour gérer l'application et ses ressources », explique l’équipe.

Dans un exemple donné, les développeurs peuvent modéliser une ressource Mongo dans une application et se servir de sa chaine de connexion pendant le développement et les tests.

« Au moment du déploiement en production, les développeurs peuvent échanger leurs ressources d'application en modifiant uniquement les connexions de définition de l'application à des services tels que Azure CosmosDB ou AWS DocumentDB qui ont été préconfigurés par les opérateurs », ajoute Microsoft.

Cette première version officielle prend en charge les services Azure, Amazon et privés. Dans de prochaines versions, ceux de Google et d’autres éditeurs seront pris en charge, promet l’entreprise. Des tests ont été menés avec des sociétés telles que BlackRock, Comcast et Millenium BCP pour s’assurer que Radius fonctionnait correctement avec diverses configurations.