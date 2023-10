LinkedIn dépasse les 15 milliards de dollars de CA, mais licencie encore 3 % de ses effectifs

LinkedIn prévoit de licencier plus de 660 personnes, soit plus de 3 % de ses employés, relève Axios, qui note que l'entreprise avait déjà supprimé 716 emplois et fermé son application chinoise Incareer en mai dernier.

Le réseau social acheté par Microsoft en 2016 a annoncé cette semaine la suppression de 668 postes supplémentaires, faisant passer le nombre de personnes licenciées par l'entreprise cette année à près de 1400 personnes. LinkedIn l'a annoncé via une « mise à jour » de son annonce faite en mai dernier.

Ces réductions ont été annoncées en marge d'une restructuration plus large de l'organisation, et dans le cadre d'efforts visant à optimiser le recours à l'intelligence artificielle.

Axios rappelle dans le même temps que LinkedIn dénombre 950 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et que son chiffre d'affaires annuel avait dépassé les 15 milliards de dollars « pour la première fois au cours de son dernier exercice (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) ».

Alors que les multinationales du numérique affichent chacune leur volonté d'embarquer de plus en plus l'IA cette année, le site Layoffs.fyi, cité par TechChrunch, compte plus de 242 000 licenciements dans la tech cette année.