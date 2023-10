X condamnée à 360 000 euros d’amende pour non-gestion de contenus pédopornographiques

La société X (anciennement Twitter) a été condamnée à 610 500 dollars australiens d’amende par la commission australienne e-Safety le 16 octobre.

Motif : le réseau racheté par Elon Musk n’avait pas répondu à diverses demandes portant notamment sur le temps que la plateforme met à signaler les contenus pédopornographiques et sur les outils qu’elle utilise pour les détecter.

Par le passé, son dirigeant avait pourtant qualifié la lutte contre ce type de publication de « priorité #1 », mais également licencié 80 % des employés de Twitter, la détection automatique des contenus pédopornographiques ayant ensuite chuté de 95 à 75 %, relève Ars Technica.

Si le montant paraît faible comparé aux 44 milliards déboursés par Musk pour le rachat de Twitter, c’est un problème réputationnel supplémentaire, souligne Reuters, alors même que les revenus du service sont en chute libre.

En outre, si X, qui n'est plus présent en Australie, ne répond pas à l'avis d'infraction et ne fournit pas les informations demandées, le bureau pourrait le poursuivre devant le tribunal fédéral, qui pourrait à son tour infliger à l'entreprise une amende pouvant aller jusqu'à 780 000 dollars australiens (soit près de 470 000 euros) par jour avec effet rétroactif depuis mars dernier note The Guardian.