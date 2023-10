La NASA confirme « le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré »

Cela ne surprendra pas grand monde, mais le communiqué des scientifiques du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de l’Agence spatiale européenne confirme la situation que beaucoup ont ressentie.

Ils permettent également de mettre des chiffres et des courbes sur cette situation, afin de facilement la comparer à celle des années précédentes. « Ce mois [de septembre 2023] a également établi le record de l'anomalie de température la plus élevée – la plus grande différence par rapport à la moyenne sur le long terme », précise la NASA.