NASA : baisse de budget à venir pour les missions Chandra et Hubble

Selon Space News, Mark Clampin, directeur de la division astrophysique de la NASA, a envisagé lors d'une présentation du Comité d'astronomie et d'astrophysique américain vendredi 13 octobre, de réduire les budgets de ses télescopes Chandra et Hubble.

Cette baisse des financements de deux des plus coûteuses missions d'astrophysique pour la NASA (après James Webb) suit la stagnation des dépenses discrétionnaires non militaires américaines entre 2023 et 2024 et leur augmentation d’1 % seulement décidée en juin dernier. La NASA, qui avait prévu un budget de 1,56 milliard de dollars pour 2024, s'attend à ne pas recevoir l'intégralité de cette somme.

Les deux missions concernées représentent, selon Space News, plus de 10 % du budget total de la NASA alors qu'elles sont les deux plus anciennes et que Chandra se dégrade de plus en plus.