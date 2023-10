FTTH : pour Orange, « ce fameux 100 % fibre […] Je pense que c'est un rêve »

La semaine dernière, le monde des télécoms s’était donné rendez-vous à Bourges. Jean-François Fallacher, directeur général d'Orange France, s’est fendu d‘une déclaration qui fait couler beaucoup d’encre : « Quand j'ai pris mes fonctions, ce fameux 100 % fibre, cela m'a surpris, a-t-il lancé. Je pense que c'est un rêve », comme le rapporte La Tribune.

Ce jalon de 100 % de locaux éligibles à la fibre optique en 2025 a été ajouté au plan France THD. Même si du 100 % à l’état pur « on ne l’atteindra jamais », expliquait il y a quelques temps le sénateur Patrick Chaize, car on ne l’atteint de toute façon avec aucun réseau.

L’Avicca était récemment montée au créneau pour expliquer que les rythmes tournant au ralenti depuis plusieurs mois, en particulier sur les zones très denses, « confirment l'échec annoncé du 100% FTTH en 2025 ».

Plus récemment, Jean-Noel Barrot soufflait le chaud et le froid avec Orange (enfin le bâton et la carotte pour être précis).

Le ministre tentait d’amadouer l’opérateur historique au sujet des zones AMII, expliquant que le gouvernement « fait face à deux options. La première est sans doute la plus simple et la plus confortable : mettre Orange en demeure […]. Que se passerait-il ? L’opérateur serait vraisemblablement sanctionné et obligé de déployer. Mais nous n’obtiendrons collectivement rien de plus […] La deuxième option est celle d’une discussion avec l’opérateur pour obtenir le déploiement dans la zone AMII mais aussi dans la zone très dense […] ». La prise de parole de Jean-François Fallacher douche un peu les espoirs.

Comme le rapportent nos confrères, les réactions ont été vives, aussi bien à l’Arcep, à l’Avicca et chez InfraNum. Pour cette dernière, Philippe Le Grand, président de l’association (dont Orange est membre) a exprimé son avis : « Nous avons tous la même ambition : le 100 % fibre est l'objectif qu'on poursuit tous ».