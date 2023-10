NVIDIA augmentera les tarifs de ses abonnements GeForce Now le 1er novembre

Mauvaise nouvelle pour les personnes abonnées au service de cloud gaming : une augmentation arrive, une véritable épidémie dans le streaming, tous produits confondus.

En plus du Canada, toute l’Europe est concernée. La formule Priority à 9,99 euros passe ainsi à 10,99 euros. La formule Ultimate passe de 19,99 à 21,99 euros. La même pour six mois grimpe à 109,00 euros. Ces nouveaux prix seront effectifs le 1er novembre.

Bien sûr, tous les engagements pris avant cette date seront respectés. C’est valable d’ailleurs pour les formules six mois, qui peuvent être souscrites juste avant l’augmentation. C’est aussi le cas pour les cartes cadeaux. Les personnes bénéficiant de la formule Founders for Life ne sont pas concernées par ces changements.

Dans son communiqué, NVIDIA évoque des frais de fonctionnement plus élevés dans les régions concernés. On notera que l’augmentation survient alors que Microsoft vient d’annoncer que le rachat d’Activision/Blizzard était officiel, que de nombreux titres du Game Pass allaient se retrouver dans GeForce Now.