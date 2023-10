Le rachat d’Activision/Blizzard par Microsoft est désormais officiel

Il aura fallu près de deux ans et de multiples rebondissements pour que l’opération soit validée, mais c’est chose faite, maintenant que la CMA, l’autorité britannique de la concurrence, a donné son accord.

Comme on s’y attendait devant une opération aussi importante – 69 milliards de dollars posés sur la table – il aura fallu transiger.

Des concessions ont été faites, comme un contrat assurant la disponibilité des Call of Duty sur les consoles de Nintendo et Sony pour au moins dix ans, et un autre avec NVIDIA pour que les licences concernées soient disponibles dans l’abonnement de cloud gaming GeForce Now. Dernière en date, l'octroi des droits de cloud gaming sur les titres Activision/Blizzard pour Ubisoft pendant 15 ans.

Dans un communiqué, Phil Spencer, responsable de la division Gaming, indique que le travail commence officiellement pour porter « les franchises légendaires d’Activision, Blizzard et King dans le Game Pass et sur d’autres plateformes ». Et d’ajouter que ces titres seront aussi bien disponibles sur Xbox que sur PlayStation, Nintendo, PC ou mobile.

On a également appris que l’actuel PDG d’Activision/Blizzard, Bobby Kotick, quitterait ses fonctions à la fin de l’année. Il reste donc le temps de la transition.