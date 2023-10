De l'eau et du carbone dans l'échantillon d'astéroïde Bennu

Crédits : NASA/Goddard/University of Arizona

La NASA a annoncé mercredi 11 octobre avoir découvert de l'eau et du carbone dans l'échantillon de l'astéroïde Bennu rapporté par sa mission OSIRIS-REx lancé en 2016. La sonde spatiale avait prélevé des échantillons sur le sol de l'astéroïde en octobre 2020 et est retournée sur Terre le 24 septembre dernier.

« L'échantillon d'OSIRIS-REx est le plus grand échantillon d'astéroïde riche en carbone jamais livré à la Terre et aidera les scientifiques à étudier les origines de la vie sur notre propre planète pour les générations à venir », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA.

L'objectif de la mission était de collecter 60 g d'échantillon au minimum de l'astéroïde Bennu dont le diamètre est d'environ 500 mètres. Mais finalement OSIRIS-REx est revenu avec 250 grammes dans sa besace.

Nous ne sommes qu'au début des recherches sur cet échantillon, mais le responsable scientifique de la mission, Dante Lauretta, estime que « l'abondance de matériaux riches en carbone et la présence abondante de minéraux argileux contenant de l'eau ne sont que la partie émergée de l'iceberg cosmique. Ces découvertes, rendues possibles par des années de collaboration dévouée et de recherche de pointe, nous propulsent dans un voyage pour comprendre non seulement notre voisinage céleste, mais aussi le potentiel des débuts de la vie ».

En effet, certains chercheurs imaginent que c'est via des astéroïdes comme Bennu que l'eau est arrivée sur Terre.