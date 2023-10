Le site web de l'ANSSI déménage

L'ANSSI renouvelle sa présence sur le web avec un nouveau site internet. « Ce projet est le volet numérique de la marque de l'État, qui permet pour les citoyens et les citoyennes d'avoir une cohérence graphique et une meilleure expérience à travers l'ensemble des sites internet de l'État », explique l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Son URL change aussi et passe de https://ssi.gouv.fr à https://cyber.gouv.fr pour permettre « une meilleure identification et compréhension des missions de l’ANSSI en tant qu’autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense au niveau national et international ».

L'agence annonce enfin qu'un bug bounty est en cours autour de la sécurisation de ce site.