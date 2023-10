Windows 11 ne peut plus être activé avec de vieilles clés

Depuis la sortie de Windows 10 et jusqu’à aujourd’hui avec Windows 11, il était possible d’activer le système avec d’anciennes clés Windows 7, 8 et 8.1. Ce n’est désormais plus possible, comme Microsoft l'a confirmé à The Verge.

Microsoft avait commencé à refermer cette porte le mois dernier dans le canal Insider Canary, mais ce blocage est maintenant répercuté dans le canal stable.

En revanche, tous les systèmes activés jusqu’ici avec ces anciennes clés le resteront, y compris en cas de réinstallation de Windows 11. Par ailleurs, la voie de migration de Windows 10 vers 11 reste disponible.