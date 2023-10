Shadow présente une formule Essential pour 10 euros par mois

On attendait depuis longtemps que Shadow lance un forfait davantage tourné vers les entreprises et capable de répondre à des besoins simples, sans que le budget soit alourdi par la présence d’un gros GPU.

La formule PC Essential est un pas dans cette direction, mais le résultat risque de tomber un peu vite à plat.

Certes, la formule n’est pas onéreuse : 9,99 euros par mois. Seulement voilà, on n’a qu’un Xeon proposant quatre cœurs virtuels et 4 Go de RAM. C’est très peu, même pour un usage bureautique. Le stockage bénéficie d’une offre de lancement à 256 Go, mais n’est sinon que de 128 Go. La connexion est de 1 Gb/s.

Shadow recommande ce forfait pour des besoins simples avec Office, pour de la navigation web et la lecture de vidéos en 1080p. Avantage comme toujours chez Shadow, la possibilité d’y accéder depuis pratiquement n’importe quel appareil. Problème, les 4 Go de mémoire risquent de rendre toutes les opérations bien lentes.

Dernier problème qui n’en sera pas un pour tout le monde, la présence de Windows 10 quand la version 11 est disponible depuis deux ans.

La nouvelle formule peut être commandée à l’unité ou dans une flotte d’entreprise.