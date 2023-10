Counter-Strike 2 : Valve confirme qu’il n’y aura pas de version Mac

Lorsque la mise à jour Counter-Strike 2 a été rendue disponible, les joueurs sur Mac ont eu une mauvaise surprise : cette version n’était plus disponible pour leur plateforme. Le choc était d’autant plus important que Valve n’avait pas vraiment prévenu (même s’il n’y avait pas de compatibilité durant la phase bêta) et que la mise à jour était obligatoire.

Dans sa FAQ, l’éditeur revient spécifiquement sur ce point. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour cette frange de joueurs :

« Compte tenu des progrès technologiques, nous avons pris la décision difficile de ne plus prendre en charge le matériel plus ancien, y compris DirectX 9 et les systèmes d'exploitation 32 bits. De même, nous ne prendrons plus en charge macOS. Au total, cela représente moins de 1 % des joueurs actifs de CS:GO »

En d’autres termes, seules les personnes ayant un Windows ou Linux 64 bits peuvent jouer à Counter-Strike 2.

L'ancienne version de CS:GO reste disponible, mais dans un état figé ne permettant plus la recherche d'adversaires, ce qui est malheureusement la fonction phare du jeu. Le titre ne sera par ailleurs plus maintenu après le 1er janvier prochain, toutes les fonctions s'appuyant sur le Game Coordinator (dont l'inventaire) risquent alors de ne plus fonctionner. Il ne s'agit donc pas d'une coupure, mais l'expérience reste fortement dégradée.