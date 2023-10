Gaia révèle des « données scientifiques imprévues »

L'Agence spatiale européenne parle d'une « mine d’or de connaissances sur notre galaxie et au-delà », à l'occasion de son dernier « focused product release ».

Gaia s'est notamment intéressé à Omega Centauri, le plus grand amas globulaire visible depuis la Terre. « Dans Omega Centauri, nous avons découvert plus d’un demi-million de nouvelles étoiles que Gaia n’avait jamais vues auparavant – à partir d’un seul amas », explique Katja Weingrill, membre de la collaboration Gaia.

Bien d'autres découvertes sont détaillées dans le communiqué de l'ESA. L'Agence précise au passage que le prochain catalogue de Gaia (le quatrième) n'arrivera pas avant fin 2025 : « Il s’appuiera à la fois sur le troisième catalogue de données Gaia et sur cette version intermédiaire du produit pour améliorer davantage notre compréhension de la Voie lactée multidimensionnelle ».