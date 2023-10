Le rédacteur en chef de Reflets.info avait été filoché par les barbouzes de Nexa/Amesys

Mediapart et Reflets révèlent que deux des salariés de Nexa Technologies (ex-Amesys) avaient filoché jusqu'à son domicile Antoine Champagne, le rédacteur en chef de Reflets.info, également connu sous le pseudo de Kitetoa, allant jusqu'à évoquer le fait de « lui poser un piège », et même (ironiquement) d'y « mettre une bombe ».

Reflets.info avait révélé, aux débuts du printemps arabe en 2011, que la PME française avait livré un système de surveillance de masse de l'Internet (« Eagle ») à Abdallah Senoussi, le chef du renseignement militaire de Kadhafi. Et ce, alors qu'il avait pourtant été condamné en France par contumace pour terrorisme dans le cadre de l’explosion d’un DC10 de la compagnie UTA, qui avait fait 170 morts dont 54 français. Reflets.info a depuis consacré plus de 300 articles, en 12 ans, à cette affaire.

On a depuis appris que le contrat aurait été apporté à Amesys par la DGSE, qui aurait installé une porte dérobée dans le système, afin de pouvoir accéder aux « cibles » (et donc dissidents) visés par les services de renseignement lybiens.

Le 1er mai 2014, Reflets et Mediapart publiaient une enquête sur Qosmos, une autre PME française ayant travaillé avec Amesys pour adapter son système de surveillance de masse pour les services de renseignement syriens.

Le 6 mai 2014, les deux salariés ironisaient quant au fait d'avoir pu identifier la voiture d'Antoine Champagne, ainsi que son domicile, et même d'avoir pu échanger avec lui dans le parking. Le rédacteur en chef de Reflets.info travaillait en effet pour une entreprise du même bâtiment que Nexa.

Le chef de projet d'Eagle, qui avait alors ironisé quant au fait de « mettre une bombe », a depuis été mis en examen pour « complicité d’actes de torture ou acte de barbarie, traitements inhumains et dégradants », mais les mises en examen ont ensuite été annulées.

Son bras droit, qui avait rédigé le mode d'emploi du logiciel, où figurait une liste de poètes, journalistes, écrivains, historiens et intellectuels espionnés par les services de renseignement militaire lybiens, a de son côté depuis été recruté par l'ANSSI, qui a refusé de répondre aux questions de Reflets.