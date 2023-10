Création d'une coalition de pays à propos des télécommunications

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et le Canada ont déclaré jeudi 5 octobre se réunir pour former la Coalition mondiale sur les télécommunications (en anglais, Global Coalition on Telecommunications, GCOT).

Le but ? Mener une coopération accrue et « l'établissement d'un consensus international plus large sur les domaines clés de la politique des télécommunications et la promotion de l'innovation et des opportunités de croissance pour l'industrie ». Dans les cinq membres, quatre se connaissent déjà très bien puisqu'ils font partie des Five Eyes (ne manque que la Nouvelle-Zélande). On remarque également qu'aucun pays de l'Union européenne n'est présent.

Le communiqué de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) américaine évoque notamment des priorités communes comme la diversification de la chaine d'approvisionnement, les architectures de réseau ouvertes (comme Open RAN) et la 6G évidemment. La participation des différents pays à l'Union internationale des télécommunications (UIT, qui compte 193 États Membres), une agence des Nations unies, n'est pas remise en question.

Le gouvernement britannique explique que cette coalition « vise à renforcer la résilience des réseaux de communication et à explorer la collaboration en matière de recherche et de développement, de partage d'informations et de sensibilisation internationale ». Le Royaume-Uni en profite pour annoncer la création d'un fond national de 70 millions de livres (81 millions d'euros) de soutien au développement de la prochaine génération des technologies de télécommunication.