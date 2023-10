Looney Tunables : une faille dans la bibliothèque C de GNU donne accès au root sous Linux

L’équipe Qualys Threat Research Unit a découvert une importante faille de sécurité (CVE-2023-4911) dans la bibliothèque C de GNU. Elle peut provoquer un dépassement de mémoire tampon qui, exploité, peut conduire par escalade de privilèges à la récupération des droits administrateurs dans une partie des distributions Linux.

La bibliothèque C de GNU, appelée glibc, est chargée de fournir des fonctions essentielles au système, notamment les appels comme open, malloc, printf, exit, servant aux applications. Dans cette bibliothèque, le chargeur dynamique est responsable de la préparation et de l’exécution des programmes.

La faille réside dans la manière dont est traitée la variable GLIBC_TUNABLES, donnant son nom à la vulnérabilité, en référence aux Looney Tunes. Elle doit cependant être exploitée localement. La faille a été exploitée avec succès sur Debian 12 et 13, Ubuntu 22.04 et 23.04, et Fedora 37 et 38. Les chercheurs notent qu’Alpine Linux, par son utilisation de musl libc, n’est pas concernée.

Des correctifs ont été émis pour les autres. Il est recommandé de mettre à jour les installations aussi rapidement que possible.