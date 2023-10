Cybersécurité : les natifs du numérique seraient bien plus laxistes et blasés que leurs aînés

« Les natifs du numérique sont deux fois moins susceptibles que les générations plus anciennes de penser que la cybersécurité en vaille la peine », relève une enquête menée par la National Cybersecurity Alliance (NCA) et CybSafe auprès de plus de 6 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en France et en Nouvelle-Zélande. « Si elles ont le plus accès à la cyberformation (56 % de la génération Z et 50 % des milléniaux), les jeunes générations sont plus susceptibles d'être victimes de cybercriminalité ».

43 % des membres de la génération Z et 36 % des milléniaux ont en effet déclaré avoir été victimes de cybercrimes, soit bien plus que la génération silencieuse (20 %) et les baby-boomers (15 %).

La moitié des membres de la génération Z et 41 % des milléniaux admettent en outre utiliser des informations personnelles telles que les noms de membres de la famille ou d'animaux domestiques, des dates et des lieux lors de la création de mots de passe : 32 % des personnes interrogées ont ainsi incorporé des informations personnelles dans leurs mots de passe, un chiffre qui passe à 41 % pour les milléniaux et à 50 % pour la génération Z.

Si 70 % des personnes interrogées indiquent qu'elles connaissent l'authentification multifacteurs, 33 % d'entre elles reconnaissent ne pas l'utiliser ou ne pas savoir comment l'utiliser, et 42 % des personnes interrogées sauvegardent systématiquement leurs données.