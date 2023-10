Le CICR édicte des règles d'engagement à l'intention des hackers impliqués dans des cyberguerres

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a publié pour la première fois des règles d'engagement à l'intention des hackers impliqués dans des conflits, rapporte la BBC.

Le CICR, chargé de superviser et de contrôler les règles de la guerre, note qu’un nombre sans précédent de personnes rejoignent des forces cyber depuis l’invasion de l’Ukraine, et rappelle l'interdiction des attaques contre les hôpitaux, des outils de piratage qui se propagent de manière incontrôlable et des menaces qui engendrent la terreur parmi les civils, entre autres règles basées sur le droit international humanitaire :