Silicon Valley : un sociologue « livre les clefs, après plusieurs années passées sur le terrain »

« Derrière ses airs faussement accueillants, la Silicon Valley est une boîte noire qui se laisse difficilement appréhender », explique le CNRS en guise d’introduction. L’article continue avec une interview d’Olivier Alexandre.

Pour réaliser son bilan, le sociologue a mené une enquête de sept ans, dont deux sur le terrain : « J’ai fait plus de 2 000 observations et conduit près de 150 entretiens ». Le résultat pourrait vous surprendre : « Google, Netflix, Amazon… participent à créer le mythe de la Silicon Valley, mais ces mastodontes sont l’arbre qui cachent la forêt. On y compte en réalité 15 000 entreprises, dont la majorité font moins de dix salariés ». Pour le reste, on vous laisse lire l’interview maison du CNRS.