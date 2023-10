Nintendo annonce la « fin des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U » pour avril 2024

Le fabricant explique que, « à partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données ».

Nintendo précise que « StreetPass utilise la communication locale entre des consoles de la famille Nintendo 3DS, ce qui veut dire que la fonctionnalité sera toujours disponible, même après la fin des services en ligne ».

Enfin, dans sa foire aux questions, l’éditeur précise que Banque Pokémon et Poké Transfert continueront de fonctionner. « mais cela pourrait également changer plus tard ».