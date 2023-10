Rise 25 : Mozilla récompense « 25 visionnaires qui remodèlent notre avenir numérique »

Ils sont cinq par catégories – artistes, activistes, créateurs, bâtisseurs et défenseurs – et « façonnent l’avenir d’un Internet plus éthique, responsable et inclusif, garantissant un avenir positif pour tous », explique la fondation.

Les 25 noms sont disponibles par ici, avec une courte phrase expliquant le combat de chacun. Quatorze d’entre eux sont américains (tous les créateurs récompensés proviennent des États-Unis par exemple).

Ils seront mis à l’honneur durant l’événement Reclaim the Internet qui se tiendra du 12 au 16 octobre à Berlin. La conférence Rise 25 Awards du 13 octobre sera également retransmise sur YouTube.