Sergiy Galyonkin, directeur de la stratégie d’Epic, démissionne

Il l’a annoncé sur Twitter/X, juste après la grande vague de licenciements (16 % de ses effectifs).

Après des banalités d’usage concernant ses huit années chez Epic – « parmi les plus excitantes » de sa carrière – et des remerciements envers ses ex-collègues, il affirme ne pas être « le bon candidat » pour la mutation d’Epic 5.0 vers une plateforme, plus qu’un moteur. « Cela nécessite des personnes d'un autre genre », ajoute-t-il.

Sergiy Galyonkin compte rester dans l’industrie du jeu vidéo et le créateur de Steam Spy ajoute une phrase intéressante à la fin de son message : « J'espère également parler davantage maintenant que je n'ai plus à m'inquiéter de voir le département des relations publiques surgir dans mes DM ».