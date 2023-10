Le générateur d’images Dall-E 3 disponible pour tous dans Bing Image Creator

Depuis peu, le fameux générateur est utilisable par toute personne se rendant sur Bing, plus précisément dans la rubrique Créateur d’images. Il faut cependant un compte Microsoft pour utiliser la fonction.

Dans Bing, on peut lancer ses prompts en les précédant de la commande /imagine. Les améliorations par rapport à Dall-E 2 sont conséquentes, notamment sur tout ce qui touche au texte, ceux-ci étant désormais parfaitement lisibles.

L’utilisation de Dall-E 3 à travers Bing est gratuite. Cependant, elle fonctionne sur une base de crédits. Par défaut, chaque compte dispose de 100 crédits. Quand ils sont épuisés, Dall-E 3 reste accessible, mais la génération sera plus longue. Compte tenu d’ailleurs des lenteurs actuelles – le système semble particulièrement sollicité – il faut s’attendre à une différence significative.

Comme on peut s’en douter, on ne pourra pas faire n’importe quoi avec Dall-E 3. Microsoft indique dans son annonce, et comme pour d’autres générateurs, que l’on ne peut pas créer d’images reprenant des célébrités ou du contenu violent.