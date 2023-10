Le premier adjoint au maire de Nice s'attaque (encore) à la CNIL

Interrogé sur Europe 1, Anthony Borré, le premier adjoint au maire de Nice explique qu'il voudrait pouvoir « réformer la loi informatique et liberté », et considère que la CNIL « repose sur des lois obsolètes ».

La municipalité, qui dénombre plus de 4 000 caméras de « vidéoprotection », aimerait en effet pouvoir recourir à la reconnaissance biométrique faciale, mais la CNIL le lui interdit.

« Lorsqu'on nous signale quelqu'un avec un pull rouge, on pourrait rentrer le pull rouge dans le logiciel et identifier le délinquant de manière beaucoup plus rapide », déplore Anthony Borré : « quand nous avons une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, que nous recherchons parfois, on ne nous autorise pas à mettre sa photo dans un logiciel pour la retrouver ».

L'Usine digitale rappelle que « la réalité est plus nuancée », et que la CNIL « a adopté deux positions distinctes, l'une sur les caméras dites "augmentées" et l'autre sur les caméras équipées spécifiquement de la reconnaissance faciale ». Nonobstant le fait que Nice dispose d’ores et déjà d’un « système de vidéoprotection intelligent ».

En 2022, le maire de Nice, Christian Estrosi, avait déjà et lui aussi qualifié la CNIL, toujours sur Europe 1, d'être une « espèce d’institution poussiéreuse », et souhaité « qu’enfin on mette un coup d’arrêt à ce que nous interdit la CNIL ».