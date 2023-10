Microsoft Lists maintenant disponible pour tout le monde

La présentation initiale de Microsoft Lists remonte à mai 2020. Ce service, que Microsoft proposait comme alternative « light » à Trello, est maintenant disponible pour tout un chacun, alors qu’il l’était jusqu’ici uniquement pour les comptes entreprise.

Plus de trois ans après son introduction, Lists est donc disponible à toutes les personnes détentrices d’un compte Microsoft standard. Sa disponibilité n’a pas changé : la version principale est une application web, avec des moutures pour Android et iOS en soutien. Rien d’autre n’a été annoncé pour l’instant.

Le but principal n’a pas changé, à savoir la création de… listes. Comparé à To Do, bâti sur Wunderlist que Microsoft avait racheté, Lists est davantage orienté vers les tâches. Les listes peuvent être créées sur la base de modèles, un tableau de bord permettant de gérer l’ensemble.