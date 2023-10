La douane états-unienne lance une application mobile de reconnaissance biométrique faciale par selfie

« L'introduction de systèmes d'entrée-sortie (EES) reposant sur la collecte de données biométriques aux frontières des États-Unis et de l'Union européenne aura des effets considérables sur les voyageurs internationaux », explique Biometric Update.

Alors que les systèmes européens reposent sur la reconnaissance des empreintes digitales, l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (U.S. Customs and Border Protection, CBP) s'est quant à elle tournée vers la biométrie faciale, du fait des problèmes rencontrés avec les empreintes abîmées en raison de l'âge et/ou des conditions de travail, ou de doigts manquants.

« Cette biométrie faciale nous a permis d'augmenter considérablement notre capacité à détecter les imposteurs », explique Jonathan Prescott, directeur du programme de transformation stratégique de l'EES au sein de la CBP.

Les États-Unis, qui disposent désormais de points de contrôle biométriques dans 48 aéroports, ont identifié « 1851 imposteurs et 275 371 personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée » cette année, avec des taux de concordance biométrique élevés : 99 % à l'entrée et 98 % à la sortie.

La semaine passée, l'agence a lancé une nouvelle application mobile, Global Entry, qui « s'appuie sur les dernières technologies afin de renforcer la sécurité tout en améliorant l'expérience de voyage des voyageurs de confiance du CBP », a déclaré Troy A. Miller, haut fonctionnaire du CBP :

« Avec la nouvelle application, les voyageurs prennent simplement une photo, un "selfie", qui sera comparée à une galerie de photos pour vérifier leur identité grâce à la biométrie faciale. Une fois la photo soumise, le voyageur recevra un reçu sur l'application. Une fois arrivé dans la zone d'inspection primaire, le voyageur peut contourner les portails Global Entry et se rendre directement auprès des agents du CBP afin de traiter efficacement son entrée aux États-Unis en montrant son reçu mobile. »