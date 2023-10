EK-QuantumX : un kit à 450 euros pour watercooler sa PS5

Le kit – sobrement baptisé EK-QuantumX CoolingStation Monoblock for PS5 – coute presque aussi cher que la console elle-même et il faudra en plus ajouter une pompe et un radiateur (avec des ventilateurs).

Pour installer ce kit, il faudra évidemment démonter entièrement la console, ce qui fera donc sauter la garantie. Le refroidissement prend en charge le SoC évidemment, mais aussi la VRAM GDDR6, « divers contrôleurs » et les puces NAND du SSD. Un SSD M.2 supplémentaire est aussi pris en charge.

Ne pensez pas réinstaller ensuite tout ce petit monde dans le boitier d’origine : cela ne passera pas. Le kit est équipé d’entretoise au format ATX, permettant ainsi d’installer la console watercoolée dans un boitier micro ATX minimum.

Avant de vous lancer, lisez bien les notes en bas de cette page, vous y trouverez notamment la liste des consoles compatibles (toutes les versions ne le sont pas). Une vidéo de présentation a été mise en ligne.